Московский метрополитен вводит дополнительные меры безопасности в связи со взрывами в петербургском метро

Автор: denis947 Дата публикации: 16:40

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Московский метрополитен вводит дополнительные меры безопасности в связи со взрывами в метро Санкт-Петербурга, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе столичной подземки. «Московский метрополитен введет дополнительные меры безопасности в рамках закона о транспортной безопасности, действующего на территории РФ», - сказал собеседник агентства. В пресс-службе отметили, что готовы оказать помощь коллегам из метро Санкт-Петербурга. «Мы обеспокоены тем, что произошло в Санкт-Петербурге и, в случае необходимости, готовы оказать любую помощь нашим коллегам», - заключили в пресс-службе.