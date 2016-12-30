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Небольшой снег выпал в Клину

Автор:
klinsky1317
Дата публикации:
15:20
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Город клин засыпало снегом в апреле месяце. Автомобили и газоны покрылись белой пеленой.

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