Обстановка в московском метро после взрыва в Санкт-Петербурге

Автор: Uwis Дата публикации: 17:38

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В московском метро усилили меры безопасности, паники нет, музыканты выступают, наряды полицейских на станциях и при входе в метрополитен.