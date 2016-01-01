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Обстановка в московском метро после взрыва в Санкт-Петербурге

Автор:
Uwis
Дата публикации:
17:38
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В московском метро усилили меры безопасности, паники нет, музыканты выступают, наряды полицейских на станциях и при входе в метрополитен.

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Комментарии (0)

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