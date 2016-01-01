Взрыв в метро Санкт-Петербурга. Кадры очевидцев

Центр Санкт-Петербурга встал в пробках после взрыва в метро (ВИДЕО)

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Центр Санкт-Петербурга встал в пробках после взрыва в метро (ВИДЕО)

Автор:
starshy13
Дата публикации:
17:51
  • 49
  • 1

Эти кадры прислал мобильный репортёр с Московского проспекта. Улица простирается от Сенной площади до площади Победы. По состоянию на 17:50 на проезжей части наблюдается затруднённое движение. Автомобили стоят в пробках.

Сложная ситуация на дорогах Санкт-Петербурга, по мнению горожан, возникла из-за сегодняшней трагедии - взрыва в вагоне метро на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт". После ЧП было принято решение закрыть все станции петербургской подземки. Люди пытаются добраться до пунктов назначения - пешком или с помощью наземного транспорта.

  • 49
  • 1

Комментарии (1)

  • mreportertv
    17:46
    Уважаемый автор, к репортажу не прикрепился ни один фото- или видеоматериал. Пожалуйста, попробуйте повторно загрузить репортаж с помощью сайта.
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