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Усиление безопасности в Московском метрополитене в связи со взрывом в метро Санкт-Петербурга

Автор:
Гринфельд Павел
Дата публикации:
17:52
  • 128
  • 2

Усиление безопасности в Московском метро в связи со взрывом в метро Санкт-Петербурга. В соответствии с поручением правительства Москвы в Московском метрополитене введены дополнительные меры безопасности, увеличено количество сотрудников в досмотровых зонах станций. Также работники УВД на метрополитене усилили наряды, которые патрулируют всю инфраструктуру московского метро. Увеличено количество досмотровых операций, а также мобилизованы дополнительные наряды с кинологами. Данный режим будет действовать до особого распоряжения по его отмене. Столичный метрополитен просит москвичей с максимальным пониманием отнестись к усиленным мерам безопасности и увеличению количества досмотровых операций в метрополитене.

  • 128
  • 2

Комментарии (2)

  • Гринфельд Павел
    18:18
    Репортаж опубликован на портале АГН "Москва" в 18:15 http://www.mskagency.ru/materials/2652730 03.04.17
  • MR_Denis
    18:33
    18:32 М24
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