Санкт-Петербург стоит в 9-бальных пробках: обзор карты и видео с камер наблюдения

51

51 0

Санкт-Петербург стоит в 9-бальных пробках из-за взрыва в метро. «Сервис «Яндекс.Такси» в Санкт-Петербурге отменил оплату за поездки по всему городу. Общественный транспорт работает с перебоями, поэтому заказов через наше приложение очень много, и иногда свободную машину найти трудно. Пожалуйста, отнеситесь с пониманием. Прямо сейчас мы делаем все возможное, чтобы наши партнеры - таксопарки и диспетчерские - как можно скорее вывели на линию дополнительный транспорт», - сообщили в пресс-службе сервиса. Помимо «Яндекс.Такси», бесплатными поездки на такси из района ЧП в Санкт-Петербурге временно сделали сервис Uber, а также компания «ТаксовичкоФ». Видео состоит из сюжетов с 3 камер наблюдения: Невский проспект, Литейный проспект и Исаакиевский собор.