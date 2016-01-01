Взрыв в метро Санкт-Петербурга. Кадры очевидцев

Центр Санкт-Петербурга встал в пробках после взрыва в метро (ВИДЕО)

В московском метро усилили меры безопасности после взрыва в Санкт-Петербурге

Крупный пожар произошёл на рынке в Махачкале

Дамба просела на берегу Крюковского водохранилища в Краснодарском крае

В Москве на заводе НПО «Молния» произошёл взрыв баллона: 3 погибших и 2 пострадавших

В Перми на улице Сивкова произошёл пожар

Семеро детей пострадали в ДТП на Варшавском шоссе в Москве

Серьезное ДТП остановило Киевское шоссе в Москве

В Махачкале сгорела фура

Пешеход погиб под колёсами иномарки на Рязанском проспекте в Москве

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Санкт-Петербург стоит в 9-бальных пробках: обзор карты и видео с камер наблюдения

Санкт-Петербург стоит в 9-бальных пробках: обзор карты и видео с камер наблюдения

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
18:33
  • 51
  • 0

Санкт-Петербург стоит в 9-бальных пробках из-за взрыва в метро. «Сервис «Яндекс.Такси» в Санкт-Петербурге отменил оплату за поездки по всему городу. Общественный транспорт работает с перебоями, поэтому заказов через наше приложение очень много, и иногда свободную машину найти трудно. Пожалуйста, отнеситесь с пониманием. Прямо сейчас мы делаем все возможное, чтобы наши партнеры - таксопарки и диспетчерские - как можно скорее вывели на линию дополнительный транспорт», - сообщили в пресс-службе сервиса. Помимо «Яндекс.Такси», бесплатными поездки на такси из района ЧП в Санкт-Петербурге временно сделали сервис Uber, а также компания «ТаксовичкоФ». Видео состоит из сюжетов с 3 камер наблюдения: Невский проспект, Литейный проспект и Исаакиевский собор.

  • 51
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

49 1
17:51 | starshy13
Центр Санкт-Петербурга встал в пробках после взрыва в метро (ВИДЕО)
51 0
17:38 | Uwis
Обстановка в московском метро после взрыва в Санкт-Петербурге
2482 0
15:35 | mreportertv
Взрыв в метро Санкт-Петербурга. Кадры очевидцев
74 0
31.03 19:16 | alextsaryev99
Семибальные заторы на дорогах в столице
128 2
17:52 | Гринфельд Павел
Усиление безопасности в Московском метрополитене в связи со взрывом в метро Санкт-Петербурга