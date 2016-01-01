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Пасмурно и дождливо в столице

Автор:
alextsaryev99
Дата публикации:
18:52
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3 апреля в столице целый день идёт дождь. К вечеру дождь перешёл в мокрый снег. Температура +3° , ветер восточный

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