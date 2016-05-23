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Транспортный коллапс на Литейном проспекте в Санкт-Петербурге: видео с камер наблюдения

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
19:37
  • 39
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По состоянию на 18:30 и по сей час на Литейном проспекте в Санкт-Петербурге образовался транспортный коллапс. Не могут проехать даже кареты Скорой помощи и полиция. Автобусы стоят. Очень много людей на тротуаре, которые не могут никуда уехать. Оператор городского каршеринга «Делимобиль» начал предоставлять бесплатные машины жителям Санкт-Петербурга в связи со взрывами в петербургском метрополитене, сообщили в пресс-службе компании. «В связи со взрывами в петербургском метрополитене сервис «Делимобиль» с 15:00 до 23:59 предоставляет пользователям сервиса возможность бесплатных поездок на машинах «Делимобиль» от станций метрополитена «Технологический институт» и «Сенная площадь», - отметили в пресс-службе.

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Комментарии (2)

  • Artem_077
    20:46
    Из-за жалобы Алексея Царёва главреду, прошу в описание добавить следующую ссылку:
    Литейный проспект https://youtu.be/zB_pt47Ju-Y
  • alextsaryev99
    21:32
    Сразу видно неадекватность, никто и не собирался жаловаться. Было сказано прилюдно во флуде. То, что тебя там нет, виноват только ты сам.
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