В Москве продолжает идти снег видео с камер видеонаблюдения

Автор: Sargo Дата публикации: 19:17

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В Московском регионе с утра выпадают осадки, днем в виде дождя, а уже ближе к вечеру в виде снега. Смотрим через камеры видеонаблюдения.