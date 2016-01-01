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В Москве продолжает идти снег видео с камер видеонаблюдения

Автор:
Sargo
Дата публикации:
19:17
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В Московском регионе с утра выпадают осадки, днем в виде дождя, а уже ближе к вечеру в виде снега. Смотрим через камеры видеонаблюдения.

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