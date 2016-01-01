Взрыв в метро Санкт-Петербурга. Кадры очевидцев

Обстановка на улицах Санкт-Петербурга после теракта в метро (ВИДЕО)

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Обстановка на улицах Санкт-Петербурга после теракта в метро (ВИДЕО)

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
19:15
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Кадры с улиц Северной столицы прислал мобильный репортёр.

По словам мобильного репортёра, проехать к "Технологическому институту" на данный момент невозможно - всё перекрыто. Из-за чего вокруг образовались большие пробки. Известно, что власти запустили дополнительные автобусы, курсирующие по линиям метро. "Их много. Но они тоже стоят в пробках," - отмечает мобильный репортёр.

По словам автора видео, станция метро "Сенная площадь" - закрыта. Но несмотря на это, людей вокруг - довольно много. "Ходят и глазеют," - комментирует происходящее местный житель.

Московский проспект стоит в пробках. Причём, как отмечает автомобилист, в сторону выезда из города. После теракта было принято решение закрыть все станции петербургской подземки. Люди пытаются добраться до пунктов назначения - пешком или с помощью наземного транспорта.
Видео мобильного репортёра starshy13

Большие пробки наблюдаются и на Литейном проспекте - это кадры с камер уличного наблюдения.

Тем временем Московский метрополитен вводит дополнительные меры безопасности в связи со взрывами в петербургском метро.
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