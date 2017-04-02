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Забытая улица в Ростове-на-Дону

Автор:
Lvovar
Дата публикации:
22:26
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Ужасное состояние проезжей части и пешеходной зоны улицы Ереванской Пролетарского района в центре города Ростова-на-Дону.

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