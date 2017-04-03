Взрыв в метро Санкт-Петербурга. Кадры очевидцев

Обстановка на улицах Санкт-Петербурга после теракта в метро (ВИДЕО)

Центр Санкт-Петербурга встал в пробках после взрыва в метро (ВИДЕО)

В московском метро усилили меры безопасности после взрыва в Санкт-Петербурге

Крупный пожар произошёл на рынке в Махачкале

Дамба просела на берегу Крюковского водохранилища в Краснодарском крае

В Москве на заводе НПО «Молния» произошёл взрыв баллона: 3 погибших и 2 пострадавших

В Перми на улице Сивкова произошёл пожар

Семеро детей пострадали в ДТП на Варшавском шоссе в Москве

Серьезное ДТП остановило Киевское шоссе в Москве

В Махачкале сгорела фура

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Москвичи в Александровский сад несут цветы и зажигают поминальные свечи

Москвичи в Александровский сад несут цветы и зажигают поминальные свечи

Автор:
tim777
Дата публикации:
20:56
  • 55
  • 0

3 апреля в 14:30 в подземке Санкт-Петербурга прогремел взрыв. Сообщается, что в результате теракта пострадали 47 человек и 14 погибло. В настоящее время сотрудниками следственного комитета и следственно-оперативной группой устанавливаются все обстоятельства произошедшей трагедии. В Москве в связи с произошедшим усилены меры безопасности на транспорте.В Александровский сад к камню города-героя Ленинграда москвичи несут цветы и зажигают поминальные свечи.

  • 55
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

42 0
21:07 | tim777
Обстановка в столичном метрополитене в связи с усилением мер безопасности
22 0
19:09 | tim777
Крупные хлопья снега дополнили дождливую погоду в центре Москвы
801 2
15.03 15:41 | Artem_077
Недовольные клиенты риелторской деятельностью компании "Стандарт Консалтинг" в центре Москвы
25 0
02.04 11:37 | Uwis
Сегодня завершается VIII фестиваль орхидей, хищных растений и растений пустынь «Тропическая зима» в «Аптекарском огороде»
1 0
21:39 | Leobr
Хор Валаамского монастыря на концерте в Тихвине почтил память жертв трагедии в метро Санкт-Петербурга 03.04.2017 г