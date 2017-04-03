Москвичи в Александровский сад несут цветы и зажигают поминальные свечи
- Автор:
- tim777
- Дата публикации:
- 20:56
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3 апреля в 14:30 в подземке Санкт-Петербурга прогремел взрыв. Сообщается, что в результате теракта пострадали 47 человек и 14 погибло. В настоящее время сотрудниками следственного комитета и следственно-оперативной группой устанавливаются все обстоятельства произошедшей трагедии. В Москве в связи с произошедшим усилены меры безопасности на транспорте.В Александровский сад к камню города-героя Ленинграда москвичи несут цветы и зажигают поминальные свечи.
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