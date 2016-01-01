Обстановка в столичном метрополитене в связи с усилением мер безопасности

Автор: tim777 Дата публикации: 21:07

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Усиление безопасности в Московском метро в связи со взрывом в метро Санкт-Петербурга. В соответствии с поручением правительства Москвы в Московском метрополитене введены дополнительные меры безопасности, увеличено количество сотрудников в досмотровых зонах станций. Также работники УВД на метрополитене усилили наряды, которые патрулируют всю инфраструктуру московского метро. Увеличено количество досмотровых операций, а также мобилизованы дополнительные наряды с кинологами. Данный режим будет действовать до особого распоряжения по его отмене. Столичный метрополитен просит москвичей с максимальным пониманием отнестись к усиленным мерам безопасности и увеличению количества досмотровых операций в метрополитене.