Взрыв в метро Санкт-Петербурга. Кадры очевидцев

Обстановка на улицах Санкт-Петербурга после теракта в метро (ВИДЕО)

Центр Санкт-Петербурга встал в пробках после взрыва в метро (ВИДЕО)

В московском метро усилили меры безопасности после взрыва в Санкт-Петербурге

Крупный пожар произошёл на рынке в Махачкале

Дамба просела на берегу Крюковского водохранилища в Краснодарском крае

В Москве на заводе НПО «Молния» произошёл взрыв баллона: 3 погибших и 2 пострадавших

В Перми на улице Сивкова произошёл пожар

Семеро детей пострадали в ДТП на Варшавском шоссе в Москве

Серьезное ДТП остановило Киевское шоссе в Москве

В Махачкале сгорела фура

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Метель в Челябинске (02.04.2017 г.)

Метель в Челябинске (02.04.2017 г.)

Автор:
TANKOGRAD_174GUN
Дата публикации:
22:41
  • 8
  • 0

Второго апреля в Челябинске мела метель, была пурга, шёл снег. Видимость минимальная.

  • 8
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

24 0
19:17 | Sargo
В Москве продолжает идти снег видео с камер видеонаблюдения
9 0
22:26 | Lvovar
Забытая улица в Ростове-на-Дону
138 0
01.04 23:00 | Pasta
"Не отправляю посылку потому, что я вас люблю": В почтовом отделении Челябинска отказываются принимать посылку