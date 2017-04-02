Метель в Челябинске (02.04.2017 г.)
- Автор:
- TANKOGRAD_174GUN
- Дата публикации:
- 22:41
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- 8
Второго апреля в Челябинске мела метель, была пурга, шёл снег. Видимость минимальная.
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Второго апреля в Челябинске мела метель, была пурга, шёл снег. Видимость минимальная.
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