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Работа дорожной техники на дорогах Санкт-Петербурга (30.03.2017 г.)

Автор:
Сергей Тяпнин
Дата публикации:
00:20
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Питерские сотрудники ЖКХ приступили к приведению города в порядок после зимы. Видео с Гражданского проспекта.

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