Работа дорожной техники на дорогах Санкт-Петербурга (30.03.2017 г.)

Автор: Сергей Тяпнин Дата публикации: 00:20

13

13 0

Питерские сотрудники ЖКХ приступили к приведению города в порядок после зимы. Видео с Гражданского проспекта.