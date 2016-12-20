Взрыв в метро Санкт-Петербурга. Кадры очевидцев

Обстановка на улицах Санкт-Петербурга после теракта в метро (ВИДЕО)

Центр Санкт-Петербурга встал в пробках после взрыва в метро (ВИДЕО)

В московском метро усилили меры безопасности после взрыва в Санкт-Петербурге

Крупный пожар произошёл на рынке в Махачкале

Дамба просела на берегу Крюковского водохранилища в Краснодарском крае

В Москве на заводе НПО «Молния» произошёл взрыв баллона: 3 погибших и 2 пострадавших

В Перми на улице Сивкова произошёл пожар

Семеро детей пострадали в ДТП на Варшавском шоссе в Москве

Серьезное ДТП остановило Киевское шоссе в Москве

В Махачкале сгорела фура

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Цветы в Александровском саду в память о жертвах теракта в Санкт-Петербурге

Цветы в Александровском саду в память о жертвах теракта в Санкт-Петербурге

Автор:
Uwis
Дата публикации:
00:35
  • 14
  • 0

Цветы в Александровском саду в память о жертвах теракта в Санкт-Петербурге.

  • 14
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

13 0
00:53 | Uwis
Гололед может осложнить дорожную ситуацию в Москве и МО этой ночью
13 0
00:20 | Сергей Тяпнин
Работа дорожной техники на дорогах Санкт-Петербурга (30.03.2017 г.)
82 0
03.04 19:37 | Artem_077
Транспортный коллапс на Литейном проспекте в Санкт-Петербурге: видео с камер наблюдения
169 1
03.04 20:56 | tim777
Москвичи в Александровский сад несут цветы и зажигают поминальные свечи
31 2
20.12.2016 15:44 | tim777
К зданию МИД москвичи несут цветы и зажигают поминальные свечи