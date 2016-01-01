Бездействие Объединённой Управляющей Компании Орехово-Зуевского района Московской области

Автор: Александр Захаров Дата публикации: 08:43

17

17 0

Деревню Давыдово, где проживает 12000 жителей, захватила Орехово-Зуевская Объединённая Управляющая Компания. Об этом сообщает мобильный репортёр из в Орехово-Зуевского района Подмосковья.

17

17 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/182063

ОУК, по словам местного жителя, работает от Районной Администрации, и люди постоянно пишут и жалуются на тройные квитанции, бездействие УК по содержанию домов, где идёт только сбор денег с жителей и больше ничего. А как содержит УК дом - видно на фото."Но куда бы жители ни писали жалобы - в ответ получают только отписки" - уверяет мобильный репортёр. Так, на прошлой неделе на совещании у Главы Района УК, по словам автора фото, пообещала всем жалобщикам перекрыть канализацию, "а кое-кому и кислород". "На одном из снимков к нам по жалобам приезжал два года назад целый Зам Министра ЖКХ Московской области Мельник Владимир Григорьевич. Увидев этот бардак, сказал: "Это безобразие, с этим что то нужно делать". И уехал. А после его уезда никто даже пальцем не пошевелил. Складывается впечатление, что УК и им руководит. Полнейшее Бездействие!" - рассказывают местные жители и просят обратить внимание на старую проблему деревни Давыдово.