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Главная  /  Репортажи  /  Бездействие Объединённой Управляющей Компании Орехово-Зуевского района Московской области

Бездействие Объединённой Управляющей Компании Орехово-Зуевского района Московской области

Автор:
Александр Захаров
Дата публикации:
08:43
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Деревню Давыдово, где проживает 12000 жителей, захватила Орехово-Зуевская Объединённая Управляющая Компания. Об этом сообщает мобильный репортёр из в Орехово-Зуевского района Подмосковья.

ОУК, по словам местного жителя, работает от Районной Администрации, и люди постоянно пишут и жалуются на тройные квитанции, бездействие УК по содержанию домов, где идёт только сбор денег с жителей и больше ничего. А как содержит УК дом - видно на фото.

"Но куда бы жители ни писали жалобы - в ответ получают только отписки" - уверяет мобильный репортёр. Так, на прошлой неделе на совещании у Главы Района УК, по словам автора фото, пообещала всем жалобщикам перекрыть канализацию, "а кое-кому и кислород". "На одном из снимков к нам по жалобам приезжал два года назад целый Зам Министра ЖКХ Московской области Мельник Владимир Григорьевич. Увидев этот бардак, сказал: "Это безобразие, с этим что то нужно делать". И уехал. А после его уезда никто даже пальцем не пошевелил. Складывается впечатление, что УК и им руководит. Полнейшее Бездействие!" - рассказывают местные жители и просят обратить внимание на старую проблему деревни Давыдово.
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