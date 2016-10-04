Торговый павильон сгорел на рынке в ТиНАО

Автор: Разведчик Дата публикации: 06:33

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В службу "101" поступило сообщение о том, что на рынке "Строймастер" в деревне Дудкино горит один из торговых павильонов. На место выехали пожарные расчеты. Уже за километр до места происшествия пожарными был замечен столб густого черного дыма. Когда огнеборцы были на месте, то оказалось, что происходит возгорание одноэтажного здания в плане 10 на 30 по всей площади. Здание было предназначено под торговый павильон, однако все строение пустовало и товаров в нем не было. Горела внутренняя обшивка павильонов, кровля и деревянные полы. Площадь пожара быстро достигла 300 квадратных метров. К месту ЧП прибыли 20 пожарно-спасательных подразделений, был создан штаб пожаротушения. Тушение огня велось одновременно с нескольких участков, чтобы не дать пожару перейти на соседние торговые ряды. Справиться с возгоранием удалось через 2 часа. Пострадавших нет. Причины произошедшего выясняются. Не исключено, что строение намеренно подожгли.