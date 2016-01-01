Жители Энгельса против застройки уникального парка
- Автор:
- Аноним
- Дата публикации:
- 16:09
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Уникальную парковую зону уничтожают в городе Энгельсе Саратовской области. Об этом сообщает мобильный репортёр и присылает кадры с места застройки. "Несмотря на шумиху в местных СМИ и соцсетях, те, кто должен заниматься противодействием экологическому произволу, занимаются саботажем и своим бездействием потворствуют уничтожению уникальной парковой зоны!" - пишет неравнодушный местный житель. Люди надеются, что смогут привлечь внимание к проблеме и предотвратить застройку парковой территории.
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