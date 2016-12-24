Взрыв в метро Санкт-Петербурга. Кадры очевидцев

Обстановка на улицах Санкт-Петербурга после теракта в метро (ВИДЕО)

Центр Санкт-Петербурга встал в пробках после взрыва в метро (ВИДЕО)

В московском метро усилили меры безопасности после взрыва в Санкт-Петербурге

Крупный пожар произошёл на рынке в Махачкале

Дамба просела на берегу Крюковского водохранилища в Краснодарском крае

В Москве на заводе НПО «Молния» произошёл взрыв баллона: 3 погибших и 2 пострадавших

В Перми на улице Сивкова произошёл пожар

Семеро детей пострадали в ДТП на Варшавском шоссе в Москве

Серьезное ДТП остановило Киевское шоссе в Москве

В Махачкале сгорела фура

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Обзор погоды в Москве

Обзор погоды в Москве

Автор:
Sargo
Дата публикации:
12:07
  • 12
  • 0

В северо-восточном округе Москвы сухо и безветрено.

  • 12
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

6 0
12:39 | Sargo
В Экспоцентре на Красной пресне усилены меры безопасности
29 1
10:01 | walder78
Последствия ночного снегопада в Иркутске
26 0
03.04 18:21 | mars66
На северо-востоке столицы начался снегопад
152 4
24.12.2016 22:54 | Sargo
В ДТП с участием рейсового автобуса на северо-востоке столицы пострадал один человек