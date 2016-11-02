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В Экспоцентре на Красной пресне усилены меры безопасности

Автор:
Sargo
Дата публикации:
12:39
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В Москве усилены меры безопасности в местах массового скопления людей.

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