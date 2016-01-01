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Мусор на улицах города Краснодара

Автор:
michel66446
Дата публикации:
19:51
  • 14
  • 1

Уже неделю на мусорных площадках города скапливаются отходы, которые не вывозят.

  • 14
  • 1

Комментарии (1)

  • mreportertv
    16:08
    Уважаемый автор, на сайте приветствуются материалы без наложения дополнительных видео- и аудиоэффектов. Будет лучше, если Вы пришлёте видео с оригинальным звуком. Тем более, что музыка заглушает Ваш голос.
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