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Ремонт дорог с помощью веника и консервной банки сняли на видео в Амурской области

Автор:
Аноним
Дата публикации:
15:29
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Как ремонтируют дороги в городе Свободный Амурской​ области снял на видео мобильный репортёр. По словам автора видео, рабочие выполняли ремонт дороги с помощью домашнего веника и консервной банки. "Вот так чиновники осваивают городской бюджет - вместо нормального ремонта дорожного полотна," - пишет местный житель. Кадры, как сообщает мобильный репортёр, сделаны на улице Ленина.

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