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Взрыв в петербургском метро: реакция соцсетей

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
15:36
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3 апреля 2017 года в Санкт-Петербурге произошёл теракт. Взрыв прогремел в вагоне метро между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт – 1». Сообщается, что общее число жертв теракта составляет 14 человек: 11 погибли в момент взрыва и еще трое после него. В больницах города продолжают оставаться 49 человек.

Сразу после трагедии в социальных сетях стали появляться записи питерских автомобилистов. Они не остались равнодушными к трагедии и стали предлагать землякам свою помощь.





Другие пользователи стали выкладывать фотографии с места трагедии, где уже к вечеру стали появляться цветы, свечи, игрушки.
Это фото сделано у станции метро "Технологичский институт".


Жители столицы также отреагировали на трагедию в петербургской подземке. Уже через несколько часов горожане возлагали цветы и зажигали поминальные свечи у камня городу-герою Ленинграду в Александровском саду. Почтить память жертв теракта приходят и к зданию представительства Санкт-Петербурга в центре Москвы, где сегодня с 9 утра открыта Книга памяти Над зданием на Спиридоновке повесили флаг с гербом города с траурной лентой. Подобные акции проходят буквально по всей стране.

На этом фото солидарность с жителями Санкт-Петербурга выражают пользователи из Благовещенска:


Это фото, судя по изображению, сделано в Дагестане:


Свои записи сопровождают хештегами #питермыстобой , #питердержись , #PrayForSTPetersburg . Только в Instagram опубликовано уже около 20 000 записей с последним тегом. Люди выкладывают чёрно-белые фотографии с видами Санкт-Петербурга, горящими свечами, траурными лентами. В комментариях к своим фото выражают соболезнования родным и близким жертв трагедии:


Многие мероприятия начинались с минуты молчания. Таким образом почтили память погибших игроки фк «Ростов» и «Краснодар» перед началом матча чемпионата России по футболу.
Не остался незамеченным и поступок болельщиков «Спартака». В матче с «Оренбургом» они растянули на трибуне баннер: "Безмерна боль, что рвет сердца на части. Питер, скорбим!". Другие запечатлели своеобразную акцию поддержки на видео.


Небезучастными остались и политические деятели, журналисты, звезды российской эстрады.

"Искренние соболезнования родным и близким погибших и пострадавших в Санкт-Петербурге. Мы скорбим вместе с вами!" - пишет в своём профиле Тина Канделаки.


"Питер,Мой любимый и родной! Ужасное несчастье....скорблю с тобой,любимый город..." - подписывает фото Ксения Собчак.


"Я выражаю соболезнования губернатору Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко, родным и близким погибших, желаю скорейшего выздоровления пострадавшим," - пишет в своём профиле в Instagram глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.


"Мои самые искренние соболезнования родным и близким погибших и пострадавших в Санкт-Петербурге. Страшная трагедия. Скорблю вместе с тобой, любимый город," - такими словами подписывает фото со свечами Филипп Киркоров.


Свою солидарность с Россией выразили жители других стран. Эти кадры из Киева. Здесь местные жители принесли цветы к зданию Посольства России:

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