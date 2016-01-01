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Главная  /  Репортажи  /  В поселке Таманский Краснодарского края ямы на дорогах закидывают старой плиткой

В поселке Таманский Краснодарского края ямы на дорогах закидывают старой плиткой

Автор:
ulica_kaminskogo
Дата публикации:
19:46
  • 18
  • 0

Вот так по мнению местной власти, выглядеть современный ямочный ремонт!!

  • 18
  • 0

Комментарии (0)

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