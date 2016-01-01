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Поляна синих цветочков появилась у жилого дома на востоке столицы

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
20:51
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Поляна синеньких цветочков появилась на газоне у жилого дома на востоке столицы. Имя этих цветов - Пролеска, от лат. Scílla — род невысоких многолетних луковичных растений семейства Спаржевые. Широко распространена, поскольку хорошо репродуцируется, приспосабливается к местным условиям, морозостойка, невосприимчива к заболеваниям и весьма привлекательна внешне. Многие виды размножаются самосевом. Хорошо растёт в тенистых местах, предпочитает рыхлую влажную почву. Цветки обычно синего цвета, но встречаются розовые, белые и фиолетовые. Растения, как правило, цветут весной (из-за чего их иногда ошибочно называют «подснежниками» или «голубыми подснежниками»), но встречаются и цветущие осенью. Инфа с Википедии.

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