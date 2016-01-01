ДТП перекрыло Новорижское шоссе в сторону области

Автор: Разведчик Дата публикации: 20:48

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Столкнулись Дэу, Вольво и ГАЗель, груженая досками. Все машины двигались попутно в сторону области. В районе поселка Новый произошло ДТП ГАЗели и Вольво. Далее в аварийные машины врезался Дэу. От сильного удара Дэу развернуло. Водитель Дэу получил травмы и был госпитализирован. Остальные участники аварии не пострадали. ДТП заблокировало движение на Новорижском шоссе. На месте работают автоинспекторы.