ДТП перекрыло Новорижское шоссе в сторону области
- Автор:
- Разведчик
- Дата публикации:
- 20:48
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Столкнулись Дэу, Вольво и ГАЗель, груженая досками. Все машины двигались попутно в сторону области. В районе поселка Новый произошло ДТП ГАЗели и Вольво. Далее в аварийные машины врезался Дэу. От сильного удара Дэу развернуло. Водитель Дэу получил травмы и был госпитализирован. Остальные участники аварии не пострадали. ДТП заблокировало движение на Новорижском шоссе. На месте работают автоинспекторы.
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