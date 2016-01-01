Взрыв в метро Санкт-Петербурга. Кадры очевидцев

Обстановка на улицах Санкт-Петербурга после теракта в метро (ВИДЕО)

Центр Санкт-Петербурга встал в пробках после взрыва в метро (ВИДЕО)

В московском метро усилили меры безопасности после взрыва в Санкт-Петербурге

Крупный пожар произошёл на рынке в Махачкале

Дамба просела на берегу Крюковского водохранилища в Краснодарском крае

В Москве на заводе НПО «Молния» произошёл взрыв баллона: 3 погибших и 2 пострадавших

В Перми на улице Сивкова произошёл пожар

Семеро детей пострадали в ДТП на Варшавском шоссе в Москве

Серьезное ДТП остановило Киевское шоссе в Москве

В Махачкале сгорела фура

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  ДТП перекрыло Новорижское шоссе в сторону области

ДТП перекрыло Новорижское шоссе в сторону области

Автор:
Разведчик
Дата публикации:
20:48
  • 55
  • 0

Столкнулись Дэу, Вольво и ГАЗель, груженая досками. Все машины двигались попутно в сторону области. В районе поселка Новый произошло ДТП ГАЗели и Вольво. Далее в аварийные машины врезался Дэу. От сильного удара Дэу развернуло. Водитель Дэу получил травмы и был госпитализирован. Остальные участники аварии не пострадали. ДТП заблокировало движение на Новорижском шоссе. На месте работают автоинспекторы.

  • 55
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

23 0
21:37 | denis947
Два человека пострадали в двойном ДТП на Варшавском шоссе
20 0
19:51 | msa133
В подмосковном Фрязине утром сгорел частный дом
2 0
06.03 13:05 | Alina Gerasimova
Робот-консультант появился в магазине ОБИ на Новорижском шоссе