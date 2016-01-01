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Один человек пострадал в результате ДТП рейсового автобуса и "Мерседеса" на Садовом кольце

Автор:
tim777
Дата публикации:
20:58
  • 68
  • 1

4 апреля вечером в центре Москвы произошло ДТП с участием общественного транспорта. На Садовом кольце в районе высотки у м. Баррикадная столкнулись рейсовый автобус "Лиаз" и а/м "Мерседес". Водитель рейсового автобуса районного маршрута №39 отъезжал от остановки "Кудринская площадь". В этот момент перед ним со второго ряда на прилегающую территорию стал совершать поворот водитель "Мерседес" представительского класса. Водитель рейсового автобуса попытался избежать столкновения и резко затормозил, однако задел "Мерседес" по касательной. В результате торможения в салоне рейсового автобуса упал один из пассажиров. С различными травмами он был госпитализирован в больницу. В настоящее время на месте ДТП работают несколько экипажей ГИБДД и сотрудники Мосгортранса. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

  • 68
  • 1

Комментарии (1)

  • Max_019
    21:18
    В 21:14 АГН: http://www.mskagency.ru/materials/2653274.
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