Один человек пострадал в результате ДТП рейсового автобуса и "Мерседеса" на Садовом кольце

Автор: tim777 Дата публикации: 20:58

68

68 1

4 апреля вечером в центре Москвы произошло ДТП с участием общественного транспорта. На Садовом кольце в районе высотки у м. Баррикадная столкнулись рейсовый автобус "Лиаз" и а/м "Мерседес". Водитель рейсового автобуса районного маршрута №39 отъезжал от остановки "Кудринская площадь". В этот момент перед ним со второго ряда на прилегающую территорию стал совершать поворот водитель "Мерседес" представительского класса. Водитель рейсового автобуса попытался избежать столкновения и резко затормозил, однако задел "Мерседес" по касательной. В результате торможения в салоне рейсового автобуса упал один из пассажиров. С различными травмами он был госпитализирован в больницу. В настоящее время на месте ДТП работают несколько экипажей ГИБДД и сотрудники Мосгортранса. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.