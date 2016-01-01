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Разбитые дороги в городе Кимры Тверской области (фото)

Автор:
Сергей Щербаков
Дата публикации:
04.04 22:27
  • 16
  • 0

Администрация не делает дороги в городе Кимры Тверской области. Берегите свои авто.

  • 16
  • 0

Комментарии (0)

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