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Два человека пострадали в двойном ДТП на Варшавском шоссе

Автор:
denis947
Дата публикации:
21:37
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На юге столицы произошла авария с участием четырех автомобилей, в результате происшествия пострадали два человека. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД. «По предварительным данным, по адресу: Варшавское шоссе, д. 57 произошло ДТП, в котором участвовали четыре автомобиля - Chevrolet, Hyundai, Skoda и Lada 2112. Пострадали два человека, их осматривают медики», - уточнила собеседница агентства.

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