Два человека пострадали в двойном ДТП на Варшавском шоссе

Автор: denis947 Дата публикации: 21:37

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На юге столицы произошла авария с участием четырех автомобилей, в результате происшествия пострадали два человека. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД. «По предварительным данным, по адресу: Варшавское шоссе, д. 57 произошло ДТП, в котором участвовали четыре автомобиля - Chevrolet, Hyundai, Skoda и Lada 2112. Пострадали два человека, их осматривают медики», - уточнила собеседница агентства.