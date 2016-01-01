Два человека пострадали в двойном ДТП на Варшавском шоссе
- Автор:
- denis947
- Дата публикации:
- 21:37
-
- 23
На юге столицы произошла авария с участием четырех автомобилей, в результате происшествия пострадали два человека. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД. «По предварительным данным, по адресу: Варшавское шоссе, д. 57 произошло ДТП, в котором участвовали четыре автомобиля - Chevrolet, Hyundai, Skoda и Lada 2112. Пострадали два человека, их осматривают медики», - уточнила собеседница агентства.
- 23
Комментарии (0)