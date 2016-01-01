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Опасные ямы на автобусной остановке в Липецке

Автор:
DlyaRoksi
Дата публикации:
22:06
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Уже несколько дней на остановке общественного транспорта "Сады речное" в Липецке можно лицезреть опасные ямы. Некоторые прикрыты ветками.

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