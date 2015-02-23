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В столичном районе Отрадное началось строительство буддийского храма

Автор:
Max_019
Дата публикации:
22:03
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В Москве, в районе Отрадное, началось возведение первого буддийского храма в Москве. Строители начали возводить 13-ти метровую Ступу Просветления. После завершения её строительства будет построен вспомогательный корпус, а затем рабочие приступят к постройке главного здания буддийского храма. В минувшую субботу на месте будущего храмового комплекса «Сад познания буддийской философии и нравственности» прошла торжественная церемония закладки священных реликвий в Ступу просветления. Священные книги, статуэтки, свитки с молитвами специально для московской Ступы передал лидер всех буддистов мира Его Святейшество Далай лама XIV, благословивший в своё время возведение храмового комплекса в Москве и давший ему название. Подарки в российскую столицу для церемонии закладки передал и государственный оракул Тибета Туптен Нгодуп. Появление буддийского храма дополнит уже существующий ансамбль трёх традиционных религий России в районе Отрадное Северо-Восточного округа Москвы - православного храма, синагоги и мечети. Сама идея строительства буддийского храма в Москве появилась еще около 25 лет назад.

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