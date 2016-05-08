Деревня Назарово есть, а дороги в ней нет

Автор: maratych Дата публикации: 04.04 22:55

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В деревне Назарово Егорьевского района Московской области единственная улица, которая состоит из множества ухабов, по которой невозможно проехать в дождливую погоду. После дождя ручьи и реки текут по улице и вымывают ямы и канавы. Это потому, что улица ниже обочины и на неё стекает вся вода. Администрация Егорьевского района ничего не хочет делать, отписывается от наших жалоб, что не могут выполнить водоотвод. Издеваются над людьми, на некоторых участках не то, что проехать, даже пройти нельзя. И такое безобразие в Московской области в 90 км от Белокаменной!