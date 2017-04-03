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Таллиннская телебашня окрасилась в российский триколор в память о жертвах теракта в Санкт-Петербурге

Автор:
Alexey Il
Дата публикации:
08:29
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Фасад Таллинской телебашни накануне вечером окрасился цветами российского флага - в знак солидарности с Россией в связи с терактом в метро Санкт-Петербурга. Об этом сообщает мобильный репортёр из Таллина. "Таллин скорбит," - пишет автор видео. 03.04.2017 в метро Санкт-Петербурга прогремел взрыв. Жертвами трагедии в петербургской подземке по последним данным стали 14 человек.

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