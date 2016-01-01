Кемерово замело снегом
- Автор:
- 12345a
- Дата публикации:
- 08:46
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- 19
В Кемерово снова пришла зима. По словам мобильного репортёра, всю ночь город заметало снегом.Эти кадры из деревни Мозжуха. Осадки здесь, как видно на кадрах, продолжились и утром. "Снежно и холодно," - комментирует погодную ситуацию в городе мобильный репортёр. Ведь температура воздуха при этом держится около 2 градусов ниже нуля. "Да, рано мы убрали зимние вещи!" - пишет автор видео.
При этом местные жители опасаются, что с наступлением оттепели город "поплывёт".
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