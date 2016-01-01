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Ребенок провалился в ливнёвку на дороге в Томске (ВИДЕО)

Автор:
Parfin
Дата публикации:
08:58
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Инцидент произошёл в минувший понедельник днём и попал в объектив видеорегистратора.

В посёлке Светлый, в районе строения №29, школьница провалилась в раскопанную траншею под ливневку. Она застряла в яме практически по пояс. К счастью, свидетелями ЧП стали автомобилисты которые поспешили на помощь ребенку. В их числе был и мобильный репортёр.

По словам местного жителя, Администрация посёлка уже несколько лет не хочет отремонтировать эту траншею. Недоделанная ливневая канализация проходит через весь посёлок, и место, в которое провалился ребенок, - не самое глубокое.

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