Ребенок провалился в ливнёвку на дороге в Томске (ВИДЕО)

Автор: Parfin Дата публикации: 08:58

69

69 0

Инцидент произошёл в минувший понедельник днём и попал в объектив видеорегистратора.

69

69 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/182129

В посёлке Светлый, в районе строения №29, школьница провалилась в раскопанную траншею под ливневку. Она застряла в яме практически по пояс. К счастью, свидетелями ЧП стали автомобилисты которые поспешили на помощь ребенку. В их числе был и мобильный репортёр.По словам местного жителя, Администрация посёлка уже несколько лет не хочет отремонтировать эту траншею. Недоделанная ливневая канализация проходит через весь посёлок, и место, в которое провалился ребенок, - не самое глубокое.