Посторонний предмет обнаружили на путях Курского вокзала в Москве (ВИДЕО)

Автор: real777t Дата публикации: 10:01

364

364 1

Здание Курского вокзала экстренно эвакуируют. Электропоезда Горьковского направления идут с увеличенным интервалом и по измененным маршрутам. Кадры с места ЧП прислал мобильный репортёр.

364

364 1 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/182130

Как сообщают очевидцы, на путях у Курского вокзала обнаружен бесхозный огнетушитель. Место у опасной находки огородили сигнальной лентой, здесь же работают сотрудники полиции.