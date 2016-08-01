Посторонний предмет обнаружили на путях Курского вокзала в Москве (ВИДЕО)
- Автор:
- real777t
- Дата публикации:
- 10:01
-
- 364
Здание Курского вокзала экстренно эвакуируют. Электропоезда Горьковского направления идут с увеличенным интервалом и по измененным маршрутам. Кадры с места ЧП прислал мобильный репортёр.Как сообщают очевидцы, на путях у Курского вокзала обнаружен бесхозный огнетушитель. Место у опасной находки огородили сигнальной лентой, здесь же работают сотрудники полиции.
- 364
Комментарии (1)