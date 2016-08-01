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Посторонний предмет обнаружили на путях Курского вокзала в Москве (ВИДЕО)

Автор:
real777t
Дата публикации:
10:01
  • 364
  • 1

Здание Курского вокзала экстренно эвакуируют. Электропоезда Горьковского направления идут с увеличенным интервалом и по измененным маршрутам. Кадры с места ЧП прислал мобильный репортёр.

Как сообщают очевидцы, на путях у Курского вокзала обнаружен бесхозный огнетушитель. Место у опасной находки огородили сигнальной лентой, здесь же работают сотрудники полиции.

  • 364
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Комментарии (1)

  • mreportertv
    01.08.2016 11:46
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