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Курский вокзал эвакуировали из-за подозрительного предмета на путях

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
10:51
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Обстановка у Курского вокзала

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