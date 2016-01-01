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Непосредственная близость автовокзала к жилым домам мешает жителям Ленинска-Кузнецкого

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
12:30
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"Уважаемые пассажиры..." - вместо будильника слушают жители города Ленинска-Кузнецкого в Кемеровской области из-за непосредственной близости автовокзала к жилым домам.

"Каждое утро, и в выходные тоже, в 6:15 подскакиваем от криков "Уважаемые пассажиры..."," - рассказывает житель Ленинска-Кузнецкого Елена Б., которая прислал эти кадры на сайт mreporter.ru. Также она отметила, что люди страдают не только от ранних подъёмов. Выхлопные газы летят в окна квартир, жители которых вынуждены дышать загрязнённым воздухом.

По словам мобильного репортёра, раньше автобусы стояли ещё ближе к дому. Затем администрация города собиралась перенести автовокзал, но вместо этого всего лишь огородила территорию. Люди надеются, что власти обратят внимание на эту проблему.
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