Непосредственная близость автовокзала к жилым домам мешает жителям Ленинска-Кузнецкого

Автор: mreportertv Дата публикации: 12:30

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"Уважаемые пассажиры..." - вместо будильника слушают жители города Ленинска-Кузнецкого в Кемеровской области из-за непосредственной близости автовокзала к жилым домам.

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10 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/182142

"Каждое утро, и в выходные тоже, в 6:15 подскакиваем от криков "Уважаемые пассажиры..."," - рассказывает житель Ленинска-Кузнецкого Елена Б., которая прислал эти кадры на сайт mreporter.ru. Также она отметила, что люди страдают не только от ранних подъёмов. Выхлопные газы летят в окна квартир, жители которых вынуждены дышать загрязнённым воздухом.По словам мобильного репортёра, раньше автобусы стояли ещё ближе к дому. Затем администрация города собиралась перенести автовокзал, но вместо этого всего лишь огородила территорию. Люди надеются, что власти обратят внимание на эту проблему.