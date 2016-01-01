Сотрудники полиции дежурят на Курском вокзале. Электрички на Горьковском направлении следуют с увеличенными интервалами

Автор: Гринфельд Павел Дата публикации: 13:26

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Сотрудники полиции дежурят на Курском вокзале. Электрички на Горьковском направлении следуют с увеличенными интервалами. Как сообщалось ранее, на путях Курского вокзала был обнаружен подозрительный предмет. Пассажиров на станции метро "Курская" Арбатско-Покровской линии оповещали об увеличенных интервалах на Московской железной дороге от станции "Курская" до станции "Новогиреево". Как сообщает пресс-служба Московской железной дороги, движение электропоездов частично входит в график.