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Сотрудники полиции дежурят на Курском вокзале. Электрички на Горьковском направлении следуют с увеличенными интервалами

Автор:
Гринфельд Павел
Дата публикации:
13:26
  • 43
  • 1

Сотрудники полиции дежурят на Курском вокзале. Электрички на Горьковском направлении следуют с увеличенными интервалами. Как сообщалось ранее, на путях Курского вокзала был обнаружен подозрительный предмет. Пассажиров на станции метро "Курская" Арбатско-Покровской линии оповещали об увеличенных интервалах на Московской железной дороге от станции "Курская" до станции "Новогиреево". Как сообщает пресс-служба Московской железной дороги, движение электропоездов частично входит в график.

  • 43
  • 1

Комментарии (1)

  • Гринфельд Павел
    14:46
    Репортаж показан по ТК "Россия 1" в анонсе программы "Вести-Москва" в 14:40 05:04.17
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