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В связи с капитальным ремонтом эскалатора изменился режим работы станции «Смоленская» Арбатско-Покровской линии

Автор:
Гринфельд Павел
Дата публикации:
13:36
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В связи с капитальным ремонтом эскалатора, изменился режим работы станции «Смоленская» Арбатско-Покровской линии. До 30 июня 2017 года по рабочим дням, с 08:30 до 09:15, станция будет работать только на выход, а для входа необходимо будет пользоваться станцией «Смоленская» Филёвской линии. По выходным и в остальное время по будням станция Арбатско-Покровской линии будет работать в обычном режиме. Администрация метрополитена приносит извинения за временные неудобства.

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