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В Благовещенске пожарные спасли стоявшую на карнизе девушку

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
13:52
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Пожарные Благовещенска спасли девушку, которая встала на карниз высотного дома.

Как рассказывают очевидцы, она выбралась наружу через балкон шестого этажа. Мобильные репортеры предполагают, что девушка хотела свести счеты с жизнью. Спасателей вызвали по телефону прохожие.

Приехав на место, сотрудники МЧС развернули внизу специальный батут. Одновременно они выдвинули лестницу и, как видно на кадрах, поднялись к девушке. Через некоторое время ее уговорили спуститься вниз – и благополучно передали медикам.
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