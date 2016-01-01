В Благовещенске пожарные спасли стоявшую на карнизе девушку
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 13:52
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Пожарные Благовещенска спасли девушку, которая встала на карниз высотного дома.Как рассказывают очевидцы, она выбралась наружу через балкон шестого этажа. Мобильные репортеры предполагают, что девушка хотела свести счеты с жизнью. Спасателей вызвали по телефону прохожие.
Приехав на место, сотрудники МЧС развернули внизу специальный батут. Одновременно они выдвинули лестницу и, как видно на кадрах, поднялись к девушке. Через некоторое время ее уговорили спуститься вниз – и благополучно передали медикам.
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