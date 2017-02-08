"Кофе" вместо воды течёт из кранов в Краснодаре

Автор: inesska1003 Дата публикации: 14:01

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Вместо воды - кофе. Но такой "манне небесной" жители дома №72 на Восточно-Кругликовской улице Краснодара не рады. Ведь жидкость тёмно-коричневого цвета течёт из-под крана. По словам мобильного репортёра, приславшего эти кадры на сайт mreporter.ru, рыжая вода в доме течёт из крана ещё с 08.02.2017 - с периодичностью день -два. "Воду уже просто нельзя назвать водой! - возмущается автор видео, - На ней нельзя ни готовить, ни стирать - ничего!" При этом люди исправно оплачивают счета за водоснабжение. Но управляющая компания, по словам жителей, устранять проблему не торопится: "Наша УК ничего не предпринимает!" - пишет мобильный репортёр.