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Глубокие ямы и разбитые люки зияют на дороге во Владивостоке

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
14:47
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Не только ямы, но и люки стали настоящей проблемой для водителей Владивостока. Где-то вместо крышки мусор и шины, а где-то, как видно на кадрах, образовался провал. Оградительную ленту или предупреждающий знак заменяют всё те же старые покрышки.
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