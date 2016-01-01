Выставка "Собственная Торговая Марка" (IPLS) стартовала в Москве

Автор: Sargo Дата публикации: 15:07

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«Собственная Торговая Марка» (IPLS) – это единственная выставка контрактного производства и товаров, реализуемых под СТМ, в России и СНГ.