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В Красноярске подрались водители маршруток

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
15:17
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В Красноярске подрались водители двух маршрутных автобусов, в инцидент оказались вовлечены несколько человек.

Как рассказывают очевидцы, началось с того, что один из водителей не уступил другому дорогу на остановке. Мужчины вышли, чтобы обменяться претензиями – и практически сразу же началась потасовка. Участники конфликта бегали друг за другом, беспорядочно нанося удары, а пассажиры были вынуждены за этим наблюдать. Некоторые включили камеры мобильных телефонов, чтобы снять происходящее на видео.

Сообщается, что по факту публикации ролика администрации предприятий-перевозчиков начали проверку, чрезмерно эмоциональных водителей до завершения разбирательства отстранили от работы.
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