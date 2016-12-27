В Красноярске подрались водители маршруток
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 15:17
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В Красноярске подрались водители двух маршрутных автобусов, в инцидент оказались вовлечены несколько человек.Как рассказывают очевидцы, началось с того, что один из водителей не уступил другому дорогу на остановке. Мужчины вышли, чтобы обменяться претензиями – и практически сразу же началась потасовка. Участники конфликта бегали друг за другом, беспорядочно нанося удары, а пассажиры были вынуждены за этим наблюдать. Некоторые включили камеры мобильных телефонов, чтобы снять происходящее на видео.
Сообщается, что по факту публикации ролика администрации предприятий-перевозчиков начали проверку, чрезмерно эмоциональных водителей до завершения разбирательства отстранили от работы.
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