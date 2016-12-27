В Красноярске подрались водители маршруток

Автор: mreportertv Дата публикации: 15:17

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В Красноярске подрались водители двух маршрутных автобусов, в инцидент оказались вовлечены несколько человек.

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17 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/182158