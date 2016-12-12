Взрыв в метро Санкт-Петербурга. Кадры очевидцев

Курский вокзал эвакуировали из-за подозрительного предмета на путях

Посторонний предмет обнаружили на путях Курского вокзала в Москве (ВИДЕО)

Обстановка на улицах Санкт-Петербурга после теракта в метро (ВИДЕО)

Центр Санкт-Петербурга встал в пробках после взрыва в метро (ВИДЕО)

В московском метро усилили меры безопасности после взрыва в Санкт-Петербурге

Крупный пожар произошёл на рынке в Махачкале

Дамба просела на берегу Крюковского водохранилища в Краснодарском крае

В Москве на заводе НПО «Молния» произошёл взрыв баллона: 3 погибших и 2 пострадавших

В Перми на улице Сивкова произошёл пожар

Семеро детей пострадали в ДТП на Варшавском шоссе в Москве

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Яхту перевернуло волной во время шторма в Калифорнии

Яхту перевернуло волной во время шторма в Калифорнии

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
15:25
  • 19
  • 0

Почему штормовое предупреждение лучше не игнорировать - наглядно объясняет это видео из Калифорнии.

Там четыре человека решили выйти в море на яхте - несмотря на весьма неприятную погоду. И едва не поплатились за это своими жизнями. В какой-то момент подул сильный ветер и поднялись огромные волны. Экстремалы, конечно, пытались удержать судно на плаву - однако не преуспели в этом.

Яхта перевернулась, после чего её потащило под пирс. Само собой, пассажиров из неё - выбросило. И лишь чудом все они, как сообщается, отделались незначительными травмами и испугом.
  • 19
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

31 0
03.04 15:16 | mreportertv
Торнадо повредил десятки домов в американском штате Виргиния
46 0
14.03 22:18 | PolarPilot
Снежный шторм в Нью-Йорке, ветер усилился
94 2
12.12.2016 11:59 | Nataliasalimova
Грязная вода хлещет на улице Златоустовской в Уфе (ВИДЕО)
48 0
18.11.2016 15:37 | mreportertv
Густой смог накрыл несколько штатов из-за лесных пожаров в США
280 1
19.03.2016 20:33 | Andrewww325
Киты-белухи подплыли к людям в Сочи