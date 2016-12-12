Яхту перевернуло волной во время шторма в Калифорнии
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 15:25
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Там четыре человека решили выйти в море на яхте - несмотря на весьма неприятную погоду. И едва не поплатились за это своими жизнями. В какой-то момент подул сильный ветер и поднялись огромные волны. Экстремалы, конечно, пытались удержать судно на плаву - однако не преуспели в этом.
Яхта перевернулась, после чего её потащило под пирс. Само собой, пассажиров из неё - выбросило. И лишь чудом все они, как сообщается, отделались незначительными травмами и испугом.
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