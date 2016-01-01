В Индии лесники вытащили увязшую в грязи слониху
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 15:45
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Спасательная операция, по словам очевидцев, длилась пять часов.Взрослая особь, как предполагают пользователи в комментариях к видео, пошла вместе с детёнышем к водопою - но под тяжестью собственного веса увязла в грязи. Настолько сильно, что завалилась на бок и не смогла самостоятельно выбраться из земляной ловушки.
Сообщается, что пленника и плачущего рядом слонёнка обнаружили местные жители и подняли тревогу. На помощь пришла команда лесников. Спасательная операция оказалась непростой: слоны поначалу с опасением отнеслись к людям и даже сопротивлялись. Лесникам пришлось лопнуть петарды и использовать рампу и экскаватор. Но история, к счастью, закончилась хорошо: гиганту всё же удалось поднять на ноги.
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