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Самым теплым днем с начала весны порадовала сегодня погода москвичей

Автор:
Uwis
Дата публикации:
17:38
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Воздух в Москве прогрелся сегодня до 11 градусов, москвичи и гости столицы вышли в парки и скверы погреться на солнышке.

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