Самым теплым днем с начала весны порадовала сегодня погода москвичей

Автор: Uwis Дата публикации: 17:38

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Воздух в Москве прогрелся сегодня до 11 градусов, москвичи и гости столицы вышли в парки и скверы погреться на солнышке.