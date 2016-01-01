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Араз Агаларов и Герман Греф посетили выставку "Метро 2017"

Автор:
Sargo
Дата публикации:
18:01
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Араз Агаларов (владелец группы компаний Crocus Group) и Герман Греф (глава Сбербанка) посетили выставку "Метро 2017".

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